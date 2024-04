ONE PIECE, Von Clay è ancora in vita? Il destino del coraggioso Bentham spiegato

Apparso per la prima volta nel capitolo 129 di ONE PIECE Bentham, conosciuto in precedenza come Mr. Two Von Clay in qualità di agente della Baroque Works, è diventato uno dei più fedeli alleati di Monkey D. Luffy durante la sua pericolosa visita al carcere di massima sicurezza Impel Down. Ma ora dove si trova? È ancora in vita? Scopriamolo.

È stato proprio durante l’avventura vissuta dal protagonista nella prigione dove intendeva salvare suo fratello Portuguese D. Ace, che Von Clay ha dimostrato di essere un personaggio molto più sensibile e profondo. Il pirata si è, infatti, sacrificato per permettere ai suoi compagni di fuggire dal carcere, ponendosi contro l’allora, terrificante, direttore Magellan. Visti i poteri dell’avversario, il quale era quasi riuscito ad uccidere Luffy, salvato solo dalle attente cure di Ivankov, molti lettori davano per spacciato Von Clay.

In realtà, l’ex membro della Baroque Works è riuscito a sopravvivere, ed è rimasto all’interno del carcere, dove ha preso il posto di Ivankov come sovrano della terra dei trans-formati, al quinto livello e mezzo della struttura. Von Clay è vivo e ricopre un ruolo significativo, anche se secondo molti fan il drammatico finale alla fine della saga di Impel Down gli avrebbe donato più spessore.

In conclusione, ecco i probabili giganti che vedremo durante la saga di Elbaf, e vi lasciamo allo straordinario traguardo raggiunto dall’episodio 1100 di ONE PIECE. Fateci sapere voi cosa ne pensate del destino di Von Clay e se credete che tornerà prima del gran finale dell’opera lasciando un commento qui sotto.

One piece (Vol. 107) è uno dei più venduti oggi su