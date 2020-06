ONE PIECE Vs Dragon Ball: Luffy affronta Goku in un bellissimo artwork in prima persona

Di illustrazioni dal punto di vista di alcuni personaggi ne abbiamo viste diverse negli ultimi mesi, tutte realizzate da un appassionato della serie Dragon Ball Zche stavolta però, senza mettere in disparte la serie di Akira Toriyama, ha realizzato un simpatico artwork dalla prospettiva di Monkey D. Luffy, protagonista di ONE PIECE .

L'utente @ruto830 ci ha presentato molti dei momenti più importanti delle avventure di Goku e dei Guerrieri Z, estrapolandoli sia dalle serie regolari che dalle pellicole del franchise, dai punti di vista più vari e sembra voler dedicare una serie di illustrazioni anche a crossover a dir poco interessanti.

Non è una novità vedere i personaggi di Luffy e Son Goku uniti nello stesso universo, e nemmeno vederli combattere, viste le numerose produzioni videoludiche targate Bandai Namco, l'ultima delle quali è Jump Force, forse troppo ambiziosa, tuttavia l'artista in questione è riuscito a rappresentare, in maniera simpatica e fedele, lo scontro tra il Saiyan e il capitano dei Mugiwara.

Come potete vedere nel post in fondo alla pagina, vediamo un Goku Super Saiyan difendersi da uno degli attacchi più simbolici di Luffy, il Gomu Gomu no Jet Gatling con tanto di Ambizione dell'Armatura. Di sicuro non è un attacco che basterà a respingere Goku, ma sappiamo che entrambi i protagonisti hanno ancora numerosi assi nella manica, che forse potremmo vedere in altri disegni.

Ricordiamo che i fan di ONE PIECE hanno elaborato un'improbabile teoria su Yamato e che sia Dragon Ball che ONE PIECE hanno ottenuto nuovi set Ichiban Kuji.

Cosa ne pensate di questo omaggio a due delle serie più apprezzate di sempre? Quali incontri/scontri crossover vorreste vedere in questo modo? Fatecelo sapere con un commento qui sotto.