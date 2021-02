ONE PIECE vs Resident Evil: i fan discutono della nuova antagonista del gioco Capcom

Il mondo creato da Eiichiro Oda nella serie ONE PIECE è ricco di creature stravaganti, con caratteristiche fisiche e biologiche al di fuori del normale, tra cui si trovano ovviamente i Tritoni, le Sirene, i Giganti di Elbaf, e il personaggio di Black Maria, che è stata al centro di una recente discussione della community.

In seguito alle rivelazioni e alla pubblicazione della demo giocabile di Resident Evil 8: Village, i fan della celebre saga horror sviluppata da Capcom hanno conosciuto la nuova antagonista, Lady Dimitrescu, che prende il nome dalla dea della fertilità Demetra. Oltre a numerose informazioni rivelate, c'è un dettaglio ha particolarmente sorpreso i giocatori: la sua altezza. Lady Dimitrescu sarebbe infatti alta 2 metri e 90 centimetri, superando di molto anche il Nemesis e Mr. X, nemici storici della serie.

Nonostante si tratti di una novità relativamente importante per i fan di Resident Evil, gli appassionati di ONE PIECE sono prontamente intervenuti giudicandola addirittura patetica, come potete vedere nel post riportato in fondo alla pagina, condiviso da @newworldartur sui social. A sottolineare quanto affermato vi è un grafico comparativo di Lady Dimitrescu e Black Maria dei Pirati delle Cento Bestie, alta circa 8 metri. Naturalmente il post ha utilizzato un tono scherzoso, dando vita ad una simpatica discussione riguardo la reazione apparentemente esagerata dei fan dell'opera di Capcom.

