ONE PIECE: quanto tempo ci vuole per recuperare tutto l'anime? Dipende da quanto dormite

Vi siete mai svegliati una mattina volenterosi di recuperare da zero l'anime di ONE PIECE per poi cambiare idea qualche minuto più tardi a causa dell'immensa mole di episodi della serie televisiva? Facendo due rapidi conti, ecco più o meno quanto tempo ci vuole per recuperare l'anime se decidete di rinunciare al sonno per qualche giorno.

Ironia a parte, è facile lasciarsi intimidire da 960 episodi, considerando anche il prossimo in uscita tra qualche giorno, ma qualora vi balenasse in testa la malsana idea di smettere di dormire la notte pur di recuperare tutto l'anime in breve tempo, quanti giorni vi servirebbero per completare l'impresa? In realtà, per trovare la risposta esatta basta fare alcuni calcoli con una piccola approssimazione.

Attualmente l'anime di ONE PIECE è nel terzo atto della Saga di Wano e a breve anche la controparte televisiva racconterà le gesta di Kozuki Oden. In media un episodio dura 24 minuti, compresa l'opening e la ending, e decidendo di non saltare i due brani i minuti necessari per completare la visione dell'anime sono circa 23 mila (o 384 ore, per semplificazione). Se dormire la notte non fa per voi, senza concedervi nemmeno la pausa per andare in bagno, vi bastano "solo" 16 giorni per completare l'impresa. Possiamo in realtà alleggerire ulteriormente questa cifra togliendo qualche minuto dalla intro e dai due brani di chiusura e d'apertura, per un totale di appena 320 ore totali o poco più di 13 giorni.

Se invece fosse per voi più semplice saltare soltanto le 8 ore di lavoro giornaliere piuttosto che il sonno, allora vi serve soltanto 1 mese e qualche settimana per raggiungere l'ultima puntata di ONE PIECE, considerando anche l'uscita regolare dei nuovi episodi. Se le ore a vostra disposizione sono ancora inferiori, supponiamo appena 3 ore al giorno, allora potete mettervi in pari in poco meno 4 mesi.

In ogni caso, recuperare l'intero anime di ONE PIECE in pochi giorni è un'impresa ardua e caldamente non consigliabile, dato che dormire è anche necessario per comprendere le varie sfumature della trama delineata da Eiichiro Oda, tuttavia, con tanta pazienza e regolarità, per godersi allo stesso tempo una storica ricca ed entusiasmante, è possibile mettersi in pari in qualche mese.

E voi, invece, quanto tempo avete impiegato per recuperare tutto l'anime di ONE PIECE? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.