ONE PIECE: dopo Wano inizierà l'era dei tre imperatori?

Per tutta la storia di ONE PIECE abbiamo avuto a che fare con i quattro imperatori, quattro individui dalla potenza smisurata e che potevano controllare intere fette di mari senza temere gli impicci della marina militare o del Governo Mondiale. Da diverso tempo però questo equilibrio è radicalmente cambiato a causa dell'arrivo di Rufy.

L'ingresso di Rufy nel Nuovo Mondo ha sconvolto i piani di Kaido e Big Mom, i quali si sono ritrovati alleati imprevedibilmente. I due ora si trovano a Onigashima proprio insieme al capitano col cappello di paglia e lo scontro che si sta consumando cambierà per sempre il mondo di ONE PIECE. Mentre il Governo Mondiale ha inviato le proprie navi e la CP0 per cambiare il destino di Wano, in cima alla cupola si sta tenendo lo scontro tra Kaido e Rufy. Quest'ultimo è stato decretato il quinto imperatore di ONE PIECE, ma visto l'andazzo della saga a breve potrebbe diventare il terzo.

Con la presenza del Governo Mondiale e la fine delle battaglie con Kaido e Big Mom, è possibile che i due imperatori vengano messi in carcere definitivamente. Questo comporterebbe la scomparsa dei due imperatori più forti del momento e quindi la decadenza degli Yonko, i quattro imperatori. A quel punto, oltre Barbanera e Shanks, la salita di Rufy in una delle posizioni sarebbe inevitabile.

Nascerebbero così i Sanko, i tre imperatori, di cui farebbe parte questo terzetto. Inevitabilmente Shanks sembra pendere verso il lato di Rufy, pertanto gli equilibri passati scompariranno completamente, portandoci così al finale di ONE PIECE.