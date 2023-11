ONE PIECE: tutto Wano in meno di un minuto in una clip che riassume l'anime

La Saga di Wano Kuni è quella che rivoluziona il mondo di ONE PIECE più di ogni altra. È nel corso di quest'avventura nel Paese dei Samurai che Rufy diviene più forte che mai, che riesce a sconfiggere un'Imperatore e che diviene una seria minaccia per il Governo Mondiale. Salutiamo Wano con questa clip che riassume la saga in meno di un minuto.

Se ancora non avete letto il manga di ONE PIECE, oppure se non siete in pari con gli episodi dell'anime non proseguite la lettura!

L'anime di ONE PIECE ha ufficialmente salutato Wano. Dopo un totale di 4 anni, 4 mesi e 20 giorni, ovvero un totale di quasi 200 puntate, i Mugiwara hanno finalmente abbandonato la terra ora libera dall'oppressione e tornata sotto la guida dei Kozuki.

Wano è la saga di ONE PIECE che dura più di tutte. Vi basti pensare che quest'epopea è cominciata con l'episodio 890 trasmesso nel 2019. Gli spettatori di ONE PIECE sono in attesa di Egghead, prossima saga dell'anime che comincerà a inizio gennaio 2024. Prima di questo nuovo arco, riviviamo la storia che ha reso grande Rufy Cappello di Paglia.

La clip condivisa sul social X dall'utente @pewpiece riassume tutto Wano in meno di un minuto raccogliendo tutti i momenti di maggior impatto di questo arco narrativo. Riviviamo dunque l'approdo sull'isola, l'incontro con la piccola Tama, il flashback su Oden, gli scontri con i Tobiroppo e i due Imperatori, fino al saluto finale e alla fine dell'alleanza con Kidd e Law.