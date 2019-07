ONE PIECE: Wanokuni debutta nell'anime e i fan apprezzano

Wanokuni è appena iniziato, eppure già si è confermato essere uno degli archi narrativi più innovativi di ONE PIECE. Non tanto per le scelte di trama, ma per la nuova configurazione grafica e stile che la produzione ha deciso di intraprendere, grazie all'ingresso in staff di esperti come Tatsuya Nagamine e Midori Matsuda.

I fan che hanno avuto la possibilità di vedere in diretta la trasmissione del primo episodio della nuova saga di ONE PIECE non si può dire siano rimasti scontenti. Infatti, le reazioni su Twitter che si sono susseguite nelle scorse ore hanno testimoniato la bontà del lavoro fatto dal nuovo staff. A partire già dall'opening, esplosiva e ricca di dettagli, passando poi per l'episodio in sé ricco di animazioni eccellenti e scene mozzafiato.

L'arco narrativo di ONE PIECE è dedicato all'isola di Wanokuni, paese dei samurai e ispirato al Giappone feudale, sotto il dominio dell'imperatore Kaido. La saga cominciata lo scorso anno nel manga ha finora già portato diversi colpi di scena e rivelazioni e, come fine ultimo, ha quello di mettere a confronto l'aspirante Re dei Pirati Monkey D. Rufy e Kaido delle Cento Bestie, l'essere più forte vivente. La storia promette ottimi sviluppi, intanto in calce potete leggere alcuni dei commenti entusiastici sull'ultimo episodio di ONE PIECE.