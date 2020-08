ONE PIECE: anche a Wanokuni Rufy riesce a trovare un maestro dell'Haki

ONE PIECE è tornato da qualche mese dopo la pausa e finalmente stiamo entrando nel pieno della seconda fase di Wanokuni. Dopo aver messo Rufy in cella, Kaido si è dileguato mentre il pirata dal cappello di paglia deve affrontare la nuova realtà. Dopo aver messo su diverse scene comiche e serie con Eustass Kidd, adesso Rufy si trova contro Queen.

L'arrivo della Piaga dei pirati delle Cento Bestie ha significato una sorta di torneo per Rufy e il vecchio Hyo. In ONE PIECE abbiamo quindi visto l'allestimento dell'arena e l'inizio degli scontri con i pirati di basso rango di Kaido, solo che le cose stanno andando male a causa della fissa che sta avendo Rufy. Il Mugiwara vuole infatti padroneggiare quello strano Haki usato tempo addietro da Rayleigh e che secondo lui gli permetterebbe di infliggere qualche ferita a Kaido.

Avversario dopo avversario, li mette tutti immediatamente KO senza riuscire a sfoderare il vero potere, ma Hyo lo sta osservando. Durante una battaglia, il vecchio nanetto parla a Rufy del Ryou, ovvero il modo in cui viene chiamato l'Haki dell'armatura esteso fuori dal corpo che il protagonista di ONE PIECE vuole imparare.

A sorpresa quindi Rufy riesce a trovare un altro maestro sull'Haki dopo Rayleigh e non a caso è un altro anziano che sembra saperla lunga. Che effetti avrà questo nuovo potere nelle mani di Rufy? Prossimamente toccherà anche a Tonoyasu prendersi la scena.