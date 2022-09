ONE PIECE: Water Seven come non l'avete mai vista in questa ricostruzione di un fan

Eiichiro Oda è riuscito a creare all'interno di ONE PIECE un worldbuildng straordinario, un vero e proprio mondo fatto di città situate in luoghi apparentemente impossibili. L'autore è così stato in grado di diversificare le località raggiunte dai Mugiwara durante il corso delle loro avventure.

Nel corso delle loro ultime peripezie, la ciurma di Cappello di Paglia è arrivata sino ad Egghead, la città del Futuro di proprietà del Governo Mondiale. Si tratta però di solo uno dei posti raggiunti da Mugiwara e dai suoi amici, flotta che si è arricchita di importanti pirati durante il percorso compiuto dal protagonista. Uno di essi è Franky, il carpentiere, il cui ruolo è fondamentale per la manutenzione della Sunny.

Originario di Water Seven, città situata nel 'Paradiso' della Rotta Maggiore, il personaggio è diventato presto fondamentale per le scorribande dei Mugiwara. Ad ogni modo, proprio la splendida città è stata recentemente reinterpretata in un'illustrazione da un certo sumikowolf che ha ridisegnato la splendida ambientazione dall'alto. Si nota subito la parte bassa completamente inondata, con i canali maggiori da cui sgorga l'acqua dall'enorme fontana situata sulla sommità.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa illustrazione di Water Seven, vi piace? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento qua sotto.