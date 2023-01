ONE PIECE: Water Seven diventa reale in un incredibile video fan made

Nel corso dei più di 1000 capitoli di ONE PIECE il maestro Eiichiro Oda ha inserito una grande quantità di riferimenti al mondo reale. Water Seven rappresenta sicuramente un esempio della fantasia dell’autore applicata ad una città vera, la nostra Venezia, e dei fan della serie hanno deciso di renderla più realistica in un magnifico video.

Gli appassionati che seguono l’avventura dei Mugiwara sono particolarmente legati all’ambientazione di Water Seven, sia per gli intensi scontri combattuti dai protagonisti, ma soprattutto per il coinvolgimento emotivo causato da alcune delle scene più toccanti dell’intera epopea piratesca. Il peso delle azioni di Luffy e compagni a Water Seven ha effettivamente portato ad una nuova fase la storia, e per ricordarla un gruppo di artisti e animatori ha realizzato il video che trovate in cima alla notizia.

In poco più di un minuto viene presentata una versione di Water Seven in Computer Grafica, con una cura minuziosa nel rappresentare i dettagli della Going Merry, del treno del mare, e della maestosa struttura a canali e piccole cascate della città, fino all’attenzione ai cantieri navali per cui è celebre in tutti i mari. Un tributo eccezionale, a cui hanno partecipato l’animatore Ryan Wai Kin Lam, e il compositore Wai Kin con la traccia “Klabautermann”.

Aspettiamo le vostre opinioni a riguardo nella sezione commenti. Per finire, ricordiamo che Luffy ha conquistato un traguardo nella top di TV Time, e vi lasciamo alle ipotesi sul capitolo 1072 di ONE PIECE, in arrivo domenica 22 gennaio su MangaPlus.