ONE PIECE: 12 milioni di voti per il sondaggio di popolarità, Oda commenta il risultato

Il ONE PIECE WORLD TOP 100, nome del mega sondaggio di popolarità organizzato per festeggiare la pubblicazione del numero 1000 del manga di Eiichiro Oda, ha visto la partecipazione di milioni di fan per un totale di oltre 12 milioni di voti validi. Il vincitore, neanche a dirlo, è stato Cappello di Paglia in persona, Monkey D. Rufy.

L'autore ha scritto una breve lettera ai fan per festeggiare il successo del sondaggio, dicendosi sorpreso da alcuni risultati e molto felice del numero di voti ricevuti. "Solitamente questi sondaggi sono riservati al pubblico giapponese", scrive Oda, "ma questo nuovo evento mi ha dato la possibilità di scoprire come sono visti i personaggi nel resto del mondo. Molte posizioni in classifica sono cambiate rispetto alle previsioni di inizio febbraio, quindi è stato molto divertente scoprire i risultati".

Le previsioni del 7 febbraio vedevano Sanji in terza posizione, Yamato in quarta e Boa Hancock in quinta, posizioni che alla fine sono state assegnate rispettivamente a Nami, Sanji e Trafalgar D. Law. Yamato inoltre è scivolata all'undicesimo posto, mentre Usopp è calato dal decimo al quindicesimo. Rufy e Zoro invece si sono scambiati di posizione più volte, ma alla fine il protagonista ha trionfato.

"Ho sentito di alcuni gruppi di fan organizzatosi per votare alcuni personaggi secondari", ha continuato Oda, "alcune vostre scelte mi hanno davvero sorpreso. In particolare sono rimasto stupito dai posizionamenti di Robin e Carrot. Come promesso, realizzerò un artwork con tutti i personaggi piazzatosi nella Top 50 più una dedicata al vincitore. Grazie mille a tutti i fan di ONE PIECE per aver partecipato!".

