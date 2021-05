ONE PIECE WORLD TOP 100: svelati i personaggi meno votati, in arrivo la classifica finale

Lo scorso 4 gennaio, per festeggiare la pubblicazione del capitolo 1000 di ONE PIECE, Eiichiro Oda e Shueisha hanno indetto il primo sondaggio di popolarità globale dedicato al manga, denominato ONE PIECE WORLD TOP 100. Oggi, 4 maggio 2021, sono stati rivelati i personaggi meno votati, mentre la Top 100 finale sarà mostrata domani in diretta su YouTube.

Il ONE PIECE WORLD TOP 100 è stato il primo sondaggio in assoluto a cui hanno potuto partecipare i fan provenienti da qualsiasi parte del mondo, ed è stato possibile esprimere una preferenza per qualsiasi personaggio del manga per un totale di oltre 1000 candidati. Il mega sondaggio di popolarità internazionale si è concluso il 28 febbraio, e oggi sono stati svelati i personaggi classificati - ovvero presenti nella Top 200 - meno votati. Tutti gli altri sono stati automaticamente esclusi dalla classifica finale.

In calce potete dare un'occhiata ai personaggi piazzatosi dalla posizione 200 alla posizione 101, rivelati dal profilo ufficiale di Eiichiro Oda nel corso della settimana appena trascorsa. La Top 100 finale sarà mostrata domani in due tranche: la prima metà alle 04:00 e la seconda metà alle 14:00 (orario italiano). Poche settimane prima della fine delle votazioni, le previsioni di Shueisha vedevano Rufy in testa e Zoro e Sanji a completare il podio. L'autore realizzerà una cartolina per festeggiare il vincitore.

E voi cosa ne pensate? Per chi avete votato? Ditecelo nei commenti! Noi intanto vi ricordiamo che il manga di ONE PIECE ha saltato l'ultima pubblicazione a causa dei festeggiamenti per la Golden Week, e che la serializzazione riprenderà correttamente questo weekend.