ONE PIECE: un wrestler giapponese si è ispirato a Sanji per il suo costume?

ONE PIECE è un'opera capillare, soprattutto in Giappone, dove il fenomeno è iniziato e si è poi radicato lungo tutto l'arco della serializzazione - agguantando una miriade di appassionati. Tra questi potrebbe esserci anche un wrestler giapponese, che nel suo ultimo match ha sfoggiato un costume molto simile a quello di Sanji in versione Germa 66.

Ad avvisarci di questa possibile corrispondenza è stato Suzuki Minoru su Twitter, chiedendo ironicamente se il wrestler Nakamura sia diventato un membro dei Vinsmoke. Il post ha raccolto molti mi piace e retweet grazie all'incredibile analogia tra il vestiario di Nakamura e quello di Sanji.

Come potete vedere dall'immagine in basso, il wrestler si è presentato in un'uniforme nera e rossa in pelle aderente, con un profondo scollo a v. Inoltre l'abito si caratterizza per un mantello rosso sgargiante che sembra strizzare l'occhio al mondo supereroistico. Il look si completa con una pettinatura laterale spazzata verso sinistra.

Nakamura si è scontrato contro Sami Zayn risultando vincitore, e i fan si sono chiesti se il suo outfit gli abbia garantito una sorta di power-up, dato che le speciali tute dei Vinsmoke sono in grado di potenziare notevolmente gli individui che le indossano. Il Germa 66 è stato introdotto per la prima volta a Whole Cake Island, dove Sanji ha ricevuto una notevole retrospettiva sul suo passato e sulla sua famiglia.

