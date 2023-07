One Piece x ATMOS: arriva la nuova collezione d'abbigliamento streetwear

Dopo quasi tre decenni il successo One Piece non si ferma. Spin-off, gadget, funko pop e tanto altro merchandising è stato ispirato da questo colosso degli anime, ma oggi arrivano finalmente dei capi alla moda basati sul noto franchise.

Il noto brand sportivo ATMOS ha annunciato la nuovissima collezione d'abbigliamento in collaborazione con One Piece, con delle grafiche originali e dei vestiti stile streetwear. L'annuncio è arrivato su Instagram proprio attraverso la pagina ufficiale @atmos_usa.

La nuova collezione ha debuttato il 22 luglio 2023 ed è nata per celebrare i 25 anni dalla sua serializzazione. La linea di moda presenta Rufy, Law e Kidd della "Worst Generation", ispirati all'arco narrativo a loro dedicati che ha avuto un impatto considerevole nell'intera trama.

Il logo ATMOS è stato leggermente rivisitato per la collezione, con la "O" sostituita dal design di One Piece. Su ogni maglietta è presente un'illustrazione originale del disegnatore Eiichiro Oda, che rende i capi ancora più speciali e alla moda.

Ogni t-shirt è disponibile sia in bianco che in nero e costano tutte 50$ (circa 45 euro). Non è la prima collaborazione di ATMOS x One Piece, ma anzi ne è stata fatta già una precedentemente per l'uscita di One Piece: Red, il noto lungometraggio del franchise, con Rufy, Shanks e Uta al centro delle magliette.

