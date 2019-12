ONE PIECE x Hungry Days: il ritorno del commovente spot con la terza parte

ONE PIECE x Hungry Days è stato indubbiamente uno degli spot più apprezzati dell'ultimo periodo. Il primo video, con la canzone d'accompagnamento dei Bump of Chicken, ha commosso chiunque abbia visto i filmati prodotti. I pirati di cappello di paglia vengono trasportati in un mondo scolastico dove le loro avventure diventano vita liceale.

Dopo un secondo video altrettanto commovente dove abbiamo visto tutti i personaggi di ONE PIECE trasformati in studenti e professori, arriva la terza fase della collaborazione con Hungry Days. Ancora una volta sono i Bump of Chicken con la loro melodia avvolgente a fare da sottofondo, mentre Bibi ripercorre le sue giornate a scuola.

Insieme al gruppo composto da Rufy, Nami, Zoro, Sanji, Chopper e Usopp conserva i ricordi di questa fase dell'adolescenza, costretta a interrompersi in seguito a un trasferimento della studentessa. I ragazzi però omaggiano la loro compagna ricalcando una delle scene più d'impatto del manga, quando i sei Mugiwara salutarono la ragazza con il braccio alzato e la X sul polso.

In alto potete osservare la nuova pubblicità di ONE PIECE x Hungry Days della durata di 30 secondi e che non manca naturalmente di sponsorizzare i prodotti dell'azienda Nissin. Siete rimasti colpiti anche da quest'ultima pubblicità?