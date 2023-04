ONE PIECE x McDonald's: il tesoro di Roger si nasconde nella catena di fast food

Con oltre 1000 capitoli ed episodi pubblicati, ONE PIECE è un fenomeno globale. Il successo dell'opera di Eiichiro Oda si estende infatti in ogni angolo del mondo. Questa volta, però, i Mugiwara si sono spinti fin oltre i confini del mondo.

McDonald's Japan ha recentemente annunciato una nuova partnership con ONE PIECE stuzzicando i fan con un tweet in cui il Jolly Roger dei Mugiwara viene rappresentato su uno sfondo rosso e in cui si può udire l'iconica voce di Luffy. Un secondo messaggio indirizzato ai fan, recita la più famosa frase di Gol D. Roger. Se cercate il suo tesoro siete liberi di farlo, cercatelo per tutti i McDonald's!

Al momento non si hanno i dettagli sulla collaborazione tra ONE PIECE e McDonald's ma si può facilmente immaginare cosa comporterà. Nei locali giapponesi della più celebra catena di fast food arriveranno menù a tema che comprenderanno panini ispirati alla leggendaria opera creata dal sensei Oda.

Non è la prima volta che McDonald's collabora con manga o anime. In passato è arrivata la partnership tra McDonald's e Demon Slayer, ma anche quella con Lupin III o Suzume no Tojimari di Makoto Shinkai. Sapete inoltre che McDonald's ha una mascotte creata dal disegnatore di Ken il Guerriero? Difficilmente questa campagna promozionale arriverà anche in Italia, ma sognare non costa nulla.