ONE PIECE x Pokémon: un fan unisce Kaido e Rayquaza in una nuova creatura

Da piccoli siamo sempre rimasti affascinati dai Pokémon, quelle creature strane e che ci hanno accompagnato per lunghi tratti di vita grazie a videogiochi e anime. Ce ne sono di tante tipologie, ispirate a ogni genere di animale vero o mitologico. Ma cosa accadrebbe se queste creature si ispirassero a personaggi come quelli di ONE PIECE?

È ciò che ha provato a fare un fan unendo quindi Pokémon a ONE PIECE. Il manga di Eiichiro Oda, il più famoso e venduto al mondo, sta ospitando attualmente il personaggio di Kaido, uno dei quattro imperatori e che abbiamo visto trasformarsi in un drago grazie al potere del suo frutto Zoo Zoo. Basato su un drago cinese, Kaido assume un corpo blu e affusolato con tante braccia.

Questa versione ha probabilmente fatto scattare qualcosa nella mente di KuroTeo che ha unito Kaido versione drago a un pokémon di tipo drago. Dall'unione di Rayquaza, leggendario di terza generazione, e il potentissimo imperatore è nata la figura che potete vedere nel post in basso. Una versione del genere di Rayquaza sarebbe sicuramente interessantissima da vedere nei videogiochi di Pokémon, e voi cosa ne pensate?

Anche altri fan sono belli attivi sul fronte Pokémon: vi segnaliamo la fusione con Greymon di Digimon e una evoluzione di tipo drago per Eevee.