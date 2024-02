ONE PIECE x Puma: la collaborazione da sogno per diventare Imperatori

Dopo collaborazioni a dir poco eccellenti con brand internazionali come Burger King, VANS e Pull and Bear, One Piece aggiunge alla sua collezione anche Puma: il franchise è sbarcato nel mondo della moda con una nuova partnership, questa volta con uno dei marchi più importanti del settore del footwear.

Poche ore fa è stata annunciata la nuova collezione One Piece x Puma Suede. Questa collaborazione epica presenta quattro modelli unici ispirati ai leggendari personaggi della serie. Da Barbanera a Shanks, passando per l'iconico Luffy e per il maestoso Barbabianca, ogni sneaker possiede un design innovativo e che cattura l'essenza di questi iconici pirati.

Alcune immagini in anteprima sono disponibili in calce alla notizia. Partendo dalla scarpa ispirata a Shanks, caratterizzata da un elegante bordeaux, alcuni sottili motivi fanno riferimento alla cicatrice del pirata dai capelli rossi. D'altro canto, l'essenza di Luffy è richiamata da una tonalità di rosso più chiara.

Anche se il costo al dettaglio di questi meravigliosi pezzi non è stato ancora rivelato, è stato confermato che queste sneaker saranno disponibili all'acquisto nel corso del 2024, sia nei negozi fisici Puma che online, oltre che presso selezionati rivenditori autorizzati.

Quando saranno finalmente disponibili queste scarpe One Piece x Puma Suede potrebbero arrivare anche in Italia. Vi consigliamo di tenere d'occhio i profili social di Puma per essere aggiornati. Sapevate che non è la prima volta che One Piece collabora con Puma? L'ultima collezione è uscita nel 2019 e rappresentava una versione unica e originale della "mappa del tesoro" presente nella serie anime. Vi lasciamo con una curiosità interessante sull'autore di questa leggendaria opera: qual è la routine di Eiichiro Oda per creare One Piece?