ONE PIECE x U-TREASURE: gli sfarzosi gioielli per diventare Re dei Pirati

La società giapponese di gioielleria U-TREASURE, nota per le sue iconiche collaborazioni con i più famosi franchise del mondo di anime e manga, è pronta a lanciare una nuova collezione a tema ONE PIECE. Perché il vero tesoro non sono oro o diamanti, ma le persone amate.

Dalla partnership tra ONE PIECE e U-TRASURE nasce una nuova collezione di gioielli pensata per tutti quegli appassionati che intendono diventare Re dei Pirati e succedere a Gol D. Roger. Questa speciale linea è composta da una collana con due anelli a incastro su cui è incisa una celebre frase del franchise.



Ognuna delle collane U-TREASURE x ONE PIECE fa riferimento a uno specifico duo dell'opera di Eiichiro Oda, a protagonisti che tra di essi condividono un forte legame. Un esempio è la collana di Monkey D. Rufy e suo fratello Portgas D. Ace. Su di un anello è incisa la domanda "Puoi ancora combattere, Rufy?!", mentre sull'altro è incisa la risposta "Certo!". Tutte le collane sono disponibili in tre diverse versioni, argento, oro oppure oro rosa.



Le altre collane di questa collezione di gioielli, che potete vedere nel tweet in calce all'articolo, sono dedicate alla coppie Zoro x Sanji e Shanks x Barbabianca. Questa splendida e sfarzosa linea è disponibile all'acquisto sullo shop online di U-TREASURE fino al 16 settembre. Il prezzo parte da 15.400 yen, circa 140 dollari al cambio attuale, per la versione in argento, fino a salire 41.800 yen, 380 dollari, per la versione in oro e oro rosa.

