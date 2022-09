ONE PIECE x Vans: le sneakers ufficiali per entrare nella ciurma dei Mugiwara

Mentre ONE PIECE: RED continua a scalare la classifica dei film anime con più incassi di tutti i tempi, lo shonen manga creato da Eiichiro Oda nel lontano 1997 è entrato nell'immaginario collettivo come una delle opere più importanti di sempre. Non stupisce dunque che il franchise venga scelto per collaborazioni di successo.

Nonostante la fine sia ancora lontana, ONE PIECE è già leggenda, con oltre 1000 capitoli, 100 volumi manga e 1000 puntate anime pubblicate. Vista la grandezza della serie, Rufy e compagni diventano testimonial per una campagna con Vans, rinomato marchio produttore di sneakers e abbigliamento. In precedenza Vans aveva collaborato anche con Sailor Moon.

Dalla collaborazione tra ONE PIECE e Vans nasce un modello inedito di scarpe sportive che pare essere solamente il primo di una prossima line-up. Mostrate in anteprima su Instagram, le ONE PIECE Vans Authentics riprendono la trama di un cappello di paglia, come quello indossato da Rufy, e lungo tutta la linea della scarpa presenta i Jolly Roger dei Mugiwara. La sneaker presenta dunque i teschi pirata di Zoro, Rufy, Chopper, Franky e tutti gli altri componenti della ciurma di Cappello di Paglia.

Stando a indiscrezioni, oltre a quelle che potete già vedere in calce all'articolo, verranno presto presentate delle Vans Old Skools a tema Nico Robin. La data di uscita di questa nuova collezione pensata per gli appassionati è prevista per l'11 novembre 2022.