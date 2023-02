ONE PIECE: Yamato contro un ammiraglio nella nuova figure di UNO Studio

Poche serie godono come ONE PIECE di un merchandising incredibile, florido che si arricchisce quotidianamente di nuove proposte originali. Tra i prodotti che vanno a ruba ci sono sicuramente i modellini in scala, veri e propri oggetti da collezione che spesso arrivano a costare anche parecchi soldi.

Durante la saga di Onigashima abbiamo avuto modo di conoscere e approfondire la figura di Yamato, la figlia di Kaido che ha prestato aiuto ai Mugiwara e che ha avuto un ruolo cruciale nella trama. Proprio lei si è fatta carico della responsabilità di proteggere l'isola, incarico che l'ha subito messa alla prova con l'arrivo dell'ammiraglio della Marina Ryokugyu.

UNO Studio ha voluto celebrare questo scontro attraverso un originale modellino in scala, apprezzabile in calce alla notizia, in due differenti versioni: in scala 1/6 e 1/8, proposti rispettivamente al costo di 550 e 395 euro. La figure in questione è già preordinabile attraverso un acconto di 100 euro con il saldo da versare durante la spedizione che avverrà nel terzo quadrimestre del 2023.

Si tratta di una delle prime statuette di alta qualità con l'Ammiraglio introdotto durante la Saga di Wano, quindi diteci cosa ne pensate, come al solito, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto.