ONE PIECE: Yamato in un cosplay pronta a sprigionare la sua forza

Wano, terra dei samurai. La sua ispirazione è palesemente giapponese, così architettura, elementi e cultura si sono stati rifatti a vere scenografie della terra del Sol Levante ormai andata. Qui la ciurma protagonista di ONE PIECE potrebbe trovare finalmente il suo undicesimo e ultimo membro, a meno che non ci sia qualche sorpresa in serbo.

La strada indica verso Yamato, la figlia di Kaido che però soffre molto il comportamento del padre e ha deciso di scappare dall'isola, magari insieme a Monkey D. Rufy, il fratello del ragazzo con cui strinse amicizia molti anni prima. Yamato subito si è scatenata in ONE PIECE e ha fatto capire che il suo apporto sarebbe utilissimo alla causa del pirata col cappello di paglia. Oltre a una forza davvero considerevole, essendo tra l'altro figlia di un imperatore, è anche dotata dell'Haki e di un Frutto del Diavolo Mitologico, elementi che la rendono ancora più temibile.

Qiyana Reeves lo mostra in questo cosplay di Yamato da ONE PIECE che, con l'abito ormai famoso che indossa, si trova in un'ambientazione giapponese, sotto un toori che ricorda quello dell'ingresso di Onigashima. Riuscirà a entrare in ciurma alla fine di questo lunghissimo arco narrativo?

