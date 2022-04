ONE PIECE: una Yamato favolosa nel cosplay di Glory Lamothe

Onigashima è un'isoletta al largo della massa terrestre principale di Wano e fa parte sempre del conglomerato del paese dei samurai. In ONE PIECE, al momento quest'isoletta dominata da un teschio gigante è teatro di una delle battaglie che sconvolgeranno non soltanto le organizzazioni piratesche ma il mondo intero.

Kaido e Big Mom si stavano alleando per dominare il mondo, Rufy dall'altra parte voleva fermarli per fare un altro passo verso il titolo di Re dei Pirati, oltre che per liberare Wano dal giogo degli imperatori e restituire a tutti il sorriso. Imprevedibilmente, il protagonista di ONE PIECE ha trovato aiuto in Yamato, la figlia di Kaido. La donna, che visse in prima persona l'esecuzione di Oden Kozuki, è stata ammaliata dalla figura del samurai e ha deciso di ripercorrerne le orme.

Il personaggio si è così ritagliato un buon minutaggio nell'anime e nel manga di Eiichiro Oda. Questo ha portato alla creazione di un fandom che la osanna. La cosplayer Glory Lamothe, che in passato ha portato il cosplay di una perfetta Nico Robin e quello di una regale Boa Hancock, ha deciso di cimentarsi ancora su un personaggio del mondo di ONE PIECE.

Nelle sue foto appare un cosplay di Yamato davvero ben realizzato sfoggiando l'abito bianco e gonna rossa con cui la si vede nell'anime.