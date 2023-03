ONE PIECE: Yamato è più forte di Zoro? La questione che divide il fandom

La Saga di Wano ha radicalmente modificato il power scaling dell'universo narrativo di ONE PIECE mettendo fuori dai giochi ben due Imperatori e portando alla ribalta le Supernova della Generazione Peggiore. Il fandom dell'opera sta però dibattendo su una complessa questione: Yamato è più forte di Zoro?

Sui social si è aperta una faida che ha diviso la community in due schieramenti, chi si esprime in assoluto favore del figlio di Kaido e chi, invece, dello spadaccino cacciatore di taglie. Analizziamo i punti a favore di uno e dell'altro, ricordandovi che, come Yamato, anche Zoro è fortemente legato a Wano.

Yamato affronta suo padre in ONE PIECE episodio 1048, capitolo 1027 del manga, dando vita a una battaglia memorabile. Colui che ha incarnato lo spirito di Kozuki Oden ha affrontato lo Yonko in solitaria, resistendo ai suoi attacchi e opponendosi a lui fino al ritorno di Rufy sulla cupola teschio di Onigashima. L'impresa di Yamato è stata leggendaria, poiché fino a quel momento nessuno era riuscito a reggere un confronto uno contro uno con Kaido.

In precedenza, anche Zoro ha avuto modo di opporsi allo Yonko, anche se supportato dal resto delle Supernove e dai samurai di Oden. In quel caso, sfruttando la spada che un tempo fu di Oden, la Enma, Zoro riuscì a infliggere una profonda ferita a Kaido. Prima di lui, solamente Oden riuscì in questa impresa.

Ma allora, chi tra i due è più forte? La questione si è accesa sul web, con una parte che è convinta che Yamato, possessore di un frutto mitologico Zoan, abbia combattuto alla pari di Kaido e che per questo sia più forte sia di Zoro che di Sanji. L'altra metà, invece, è convinta che sia Zoro a essere più forte di Yamato, vista la ferita inferta a Kaido. Dare una risposta precisa è impossibile, in quanto i due non si sono mai scontrati e difficilmente lo faranno mai, ma crediamo che Zoro abbia attacchi più potenti, mentre Yamato abbia maggiori risorse a disposizione, soprattutto grazie ai poteri della sua forma ibrida.