ONE PIECE: Yamato è incredibilmente affascinante nel cosplay di Tara

Mentre l'ultimo capitolo di ONE PIECE continua la grande battaglia della saga di Wano, i fan continuano ad aspettare con ansia la fine di uno degli archi narrativi più importanti della storia e che, di fatto, avvicinerà i protagonisti all'ambita meta e al tesoro di Gol D. Roger.

Yamato è estremamente forte e ha già avuto modo di mostrare ai lettori tutta la sua incredibile potenza negli ultimi capitoli del manga. Ogni uscita di ONE PIECE, infatti, sembra fornire indizi plausibili sulla possibilità che la figlia di Kaido entri a far parte della ciurma di Rufy donando di conseguenza ai Mugiwara un altro elemento potente a cui fare affidamento nella successiva guerra contro Barbanera.

Dopotutto Yamato si è notevolmente avvicinata al protagonista dopo che Oda ha raccontato ai lettori il suo passato con Ace e il tentativo dell'ex pirata di Barbabianca di liberare il Paese di Wa. Lei non ha nulla a che vedere con Kaido, anzi, non lo considera più nemmeno il proprio padre dopo che Rufy le ha tolto le manette. Ad ogni modo, l'eroina di Wa è stata recentemente omaggiata da una talentuosa cosplayer, Tara, che ha dedicato la sua ultima interpretazione al personaggio. Il cosplay in questione, che potete ammirare in calce alla notizia, è stato notevolmente apprezzato dai fan, merito soprattutto della resa fedele e affascinante del volto.

