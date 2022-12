ONE PIECE: anche Yamato e Kaido hanno un frutto risvegliato? La situazione sul potere

Nell'ultimo anno, ONE PIECE ha rivelato molte cose ai suoi lettori. Eiichiro Oda si è davvero dato molto da fare sganciando delle bombe che hanno lasciato tutti atterriti. A iniziare c'è stato il Gear Fifth di Rufy, che altro non è che il risveglio del suo Frutto del Diavolo, ma non quello che abbiamo sempre pensato di conoscere.

Dopo è arrivato l'approdo a Egghead, poi la conoscenza di Vegapunk, uno scontro all'apice nei mari, e adesso anche la nuova forza di Rob Lucci, basata quasi completamente sul risveglio del suo Frutto del Diavolo. Il leopardo però fa sorgere altre domande su questa caratteristica che hanno i frutti di alcuni possessori. Sono stati in pochi a risvegliare il Frutto del diavolo in ONE PIECE, mentre ultimamente la situazione è cambiata molto.

Come fa notare Artur - Library of Ohara, un fan del manga molto attento e che puntualmente posta su Twitter le sue analisi, chi risveglia il proprio Frutto del Diavolo Zoo Zoo emana una sorta di aura nebulosa e fiammeggiante sulle spalle. Tuttavia questo elemento non è in possesso soltanto di Rufy e Lucci, bensì anche di Yamato e Kaido. Come si può notare bene dalle immagini condivise in basso, quando Yamato combatte con Kaido sembra avere questa caratteristica, con un flusso di nebbiolina ghiacciata che scorre tra le spalle.

Lo stesso si potrebbe dire di Kaido, che non lo mostra nella forma ibrida ma nella sua forma drago. E proprio in virtù di un potere che ha utilizzato, quello per spostare Onigashima, si potrebbe pensare che anche Kaido abbia un Frutto del Diavolo risvegliato, essendo riuscito a utilizzare una nube di fuoco non soltanto su sé stesso ma anche su un oggetto limitrofo, solitamente caratteristica di un risveglio.

Quindi, Yamato ha un Frutto del Diavolo risvegliato? E lo stesso vale per Kaido? Naturalmente bisogna solo attendere conferme ufficiali da Eiichiro Oda, che potrebbero arrivare nei prossimi capitoli oppure dai vari databook Vivre Card.