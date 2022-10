ONE PIECE: Yamato vi lascerà senza fiato nel cosplay di Umeko

Dopo un paio di anni in quel di Wano, finalmente la narrazione di ONE PIECE si è spostata dalla terra dei samurai ad una nuova meta. Il precedente arco narrativo, tuttavia, è stato protagonista di momenti entusiasmanti, alcuni dei quali merito della figlia di Kaido, Yamato.

Yamato sembrava destinata ad essere un nuovo componente dei Mugiwara, tuttavia Eiichiro Oda sembra aver colto i lettori alla sprovvista per rimandare la questione ad un momento più tardo. La figlia di Kaido ha infatti cambiato i suoi piani per proteggere Wano, nonostante le sue dichiarazioni a più riprese di voler girare il mondo come Oden.

Ad ogni modo, la sua eccentricità e il suo particolare carattere l'hanno resa un beniamino del pubblico che davvero si augurava di vederla come nuovo componente della ciurma di Cappello di Paglia. A tal proposito, recentemente la cosplayer Umeko le ha dedicato un'interpretazione personale, la stessa che potete ammirare in calce alla notizia, che ha riscosso un enorme apprezzamento all'interno della community di Reddit. Gli utenti hanno infatti molto valorizzato la fedeltà al personaggio originale con quasi 11mila manifestazioni positive.

E voi, invece, cosa ne pensate di questo cosplay di Yamato a cura di Umeko? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento qua sotto.