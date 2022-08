ONE PIECE: Yamato si mostra in questo fedele cosplay di LienSue

La corsa di ONE PIECE è ripresa da ormai qualche settimana su Weekly Shonen Jump dopo un mese di stop per dare modo ad Eiichiro Oda di ultimare i preparativi per l'arco narrativo finale. Ad ogni modo, il sensei deve ancora chiarire una volta per tutte una questione rimasta in sospeso da qualche anno.

Chi sarà l'11° membro dei Mugiwara? Questa è la domanda di cui i lettori vorrebbero conoscere la risposta definitiva visto che tutti gli indizi, nonché per stessa ammissione del personaggio, lasciano presagire che l'incarico possa toccare a Yamato, la figlia di Kaido. Proprio lei, infatti, è attualmente una dei beniamini del pubblico come dimostrano le numerose manifestazioni di creatività che la community le sta dedicando.

A tal proposito, recentemente la cosplayer LienSue ha condiviso sul celebre social di Reddit un'interpretazione originale del personaggio, la stessa che potete ammirare in calce alla notizia, che ha riscosso un grande apprezzamento tra i fan. La community ha infatti valorizzato lo sforzo dell'artista di mostrare sia la versione non editata che quella ultimata in post-produzione.

E voi, invece, cosa ne pensate di questo realistico cosplay di Yamato, lo ritenete abbastanza somigliante al personaggio originale? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento qua sotto, ma non prima di aver dato una lettura alle ultime SBS di ONE PIECE.