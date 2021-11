ONE PIECE: Yamato è da mozzare il fiato grazie alla cosplayer giapponese Taitai

Nonostante le parole sull'imminente fine della Saga di Wano in ONE PIECE, l'arco narrativo corrente sta proseguendo il conflitto tra i Mugiwara e i Pirati delle Cento Bestie con alcune battaglie eclatanti e ricche di colpi di scena. Ad ogni modo, al termine della saga Eiichiro Oda dovrà chiarire un punto rimasto in sospeso.

I lettori del manga, infatti, non attendono altro di sapere chi sarà l'ultimo componente dei Mugiwara, colui che si aggiungerà alla ciurma di Cappello di Paglia in vista della grande guerra che incombe prossimamente. Sono in molti a sperare che sia proprio Yamato, la figlia di Kaido, ad unirsi tra le fila della ciurma di Rufy, tuttavia la questione resta in sospeso e non è da escludersi che possa toccare a Carrot l'onere di diventare l'ultimo membro.

Ad ogni modo, nelle scorse ore la talentuosa cosplayer giapponese Taitai, che vanta oltre 270mila seguaci solo su Instagram, ha condiviso la sua ultima interpretazione personale proprio alla figlia dell'Imperatore. Il suo straordinario lavoro, che potete ammirare in tutto il suo splendore in calce alla notizia, ha riscosso un enorme apprezzamento da parte della community dedicata, merito dell'ottima fedeltà al personaggio originale.

E voi, invece, cosa ne pensate di questo cosplay di Yamato, vi piace? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.