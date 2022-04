ONE PIECE: e se Yamato non diventasse una Mugiwara? Il suo possibile destino

Il viaggio di Rufy lo ha portato a conoscere tante persone, molte delle quali sono diventate membri effettivi della sua ciurma. I pirati di cappello di paglia si sono ingranditi pian piano fino a contare dieci membri, dieci effettivi protagonisti di ONE PIECE. Si discute però da tempo dell'ingresso dell'undicesimo Mugiwara.

Inizialmente gli indizi puntavano verso Carrot, per poi deragliare nettamente verso Yamato durante la fase di Onigashima. La figlia di Kaido ormai sembra la papabile undicesima Mugiwara, anche considerata l'importanza che Oda le ha dato nella serie e lo spazio che ha ricevuto nei confronti della coniglietta che ha aiutato la ciurma a Whole Cake Island. Supponiamo però che Eiichiro Oda abbia altri piani: che fine farebbe Yamato se non entrasse nella ciurma di Rufy?

Ormai Wano sta arrivando alla fine e quindi la decisione si avvicina. Yamato difficilmente resterà su quest'isola, che verrà lasciata nelle mani di Momonosuke e di sua sorella Hiyori, affiancati dai Nove Foderi Rossi rimasti vivi come consiglieri e daimyo. La figlia di Kaido sarebbe quindi libera di prendere il largo e andarsene da quell'isola prigione, costruendosi la sua ciurma. I primi a entrare potrebbero essere quei soldati di Kaido lasciati indietro, i Pleasures e i Waiters che Kaido e Queen avevano lasciato indietro e che ormai sono fedeli a Rufy e compagni.

In questo modo, Yamato potrebbe salpare in tutta indipendenza e con un equipaggio già formato e avviato, andando a scoprire il mondo. Ovviamente sarebbe comunque al fianco di Rufy nella guerra finale: difficilmente, considerato il legame che si è andato a creare, la donna non andrebbe ad aiutare il protagonista di ONE PIECE. Yamato sarebbe quindi un membro della grande flotta di cappello di paglia, insieme ad altri pirati del calibro di Bartolomeo e tanti altri.