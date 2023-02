ONE PIECE: Yamato oiran al massimo della femminilità in questa versione alternativa di Oda

Durante la prima menzione, in molti hanno pensato che Yamato fosse un ragazzo. Considerato che Kaido aveva parlato di un figlio, proprio all'inizio dell'arco narrativo di Onigashima, le idee erano molto diverse su chi i mugiwara si sarebbero trovati davanti. E invece, ONE PIECE ha preparato una sorpresa che ha colto alla sprovvista i lettori.

Yamato ha una storia particolare, intrisa di lotta e catene, ma rimane una donna, come confermato anche dall'autore. Proprio per questo, nell'edizione del numero 14 di ONE PIECE Magazine, Eiichiro Oda ha voluto confezionare un'illustrazione molto speciale con la figlia di Kaido in una versione che non era mai stata vista fino a ora.

Infatti, ha deciso di ritrarla in versione oiran, ma non una semplice oiran, bensì la miglior oiran del Wano. In sostanza, ha preso il ruolo di Komurasaki e ha provato ad adagiarlo sulla figura di Yamato. E il risultato è stato quello che si vede in basso: questa immagine di Yamato versione oiran disegnata da Eiichiro Oda porta al pubblico un personaggio molto diverso da quello che si è conosciuto tramite il manga.

Questa Yamato sprizza femminilità a partire dal modo in cui ha acconciato i capelli, dal modo in cui porta il kimono rosso e dal tipo di trucco usato. Vi piace questa versione oppure apprezzate di più la versione battagliera che abbiamo potuto apprezzare per tutto il tempo durante la saga di Wano in ONE PIECE?

E sempre dalla stessa rivista, arrivano le immagini di due nuovi Frutti del Diavolo, finalmente mostrati per la prima volta dopo tanti anni dalla loro prima menzione.