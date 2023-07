ONE PIECE: Yamato è un omaggio a Dr. Stone? La sensata teoria dei fan

ONE PIECE e Dr. Stone sono serie molto diverse tra loro, eppure gli appassionati, come spesso accade, non faticano a trovare diversi parallelismi tra i due manga, prendendo in esame anche la serie dedicata ad Ace realizzata da Boichi, disegnatore di Dr. Stone, e trovando delle somiglianze tra Senku Ishigami e Yamato, figlia dell’Imperatore Kaido.

Per quanto possa sembrare assurdo, infatti, il design di Yamato, uno dei personaggi più rilevanti nel corso dell’arco narrativo ambientato nel Paese di Wa, soprattutto durante la guerra combattuta sull’isola di Onigashima, richiama molto l’aspetto del geniale adolescente protagonista di Dr. Stone. Coincidenze che prendono forma in una teoria avanzata dai fan, i quali hanno sottolineato come Eiichiro Oda abbia avuto tutto il tempo di vedere il lavoro di Boichi e sviluppare un suo interesse nei confronti di Dr. Stone prima di introdurre nella sua serie il personaggio di Yamato.

La prima apparizione di Yamato risale al capitolo 894, “La mia Bibbia”, uscito il 6 luglio 2020, per poi venire rivelata con le colorazioni e il design ufficiali nell’ottobre 2020, attraverso l’illustrazione sulla cover di Weekly Shonen Jump #16. Circa un mese prima, il 16 settembre 2020, venne invece pubblicato lo spin-off ONE PIECE Episodio A, disegnato da Boichi e incentrato sulle avventure di Ace. Proprio per via di questa collaborazione, alcuni appassionati hanno pensato al fatto che dietro i capelli dai colori cangianti di Yamato, e dietro la sua relazione con Ace, ci fosse un tributo diretto di Oda all’opera di Boichi.

Ad avvalorare questa ipotesi sono anche i materiali presenti in Weekly Shonen Jump 3-4 del 2021, in cui era presente sia un’illustrazione di Boichi dove Ace stringeva la mano a Senku, sia il capitolo 999 di ONE PIECE, dove veniva rivelata la profonda amicizia che aveva legato Ace a Yamato. Attualmente non è stato confermato nulla, ma per molti fan e lettori appassionati di entrambe le serie pensare a Yamato come ad un tributo al personaggio di Senzu di Dr. Stone all’interno di ONE PIECE è qualcosa di unico e prezioso. E voi cosa ne pensate? Credete che Oda abbia creato Yamato anche con queste intenzioni? Ditecelo nei commenti.

