ONE PIECE: Yamato diventa un personaggio di Bleach in questa fan art hollow

Eiichiro Oda ha pensato di inserire un nuovo personaggio alleato dei mugiwara nell'ultima saga di ONE PIECE. A sorpresa, la figlia di Kaido si è rivelata essere una nemica del suo stesso padre. Sia l'anime che il manga hanno mostrato Yamato, la principessa ogre, un personaggio che sembra destinato a raggiungere Laugh Tale con Rufy.

In attesa di conoscere il futuro di Yamato, i lettori di ONE PIECE e gli spettatori dell'anime di Toei Animation l'hanno già vista in azione più volte. La guerra di Onigashima infatti le sta dedicando abbastanza spazio. Ma cosa succederebbe se invece di apparire nel suo anime, Yamato arrivasse in Bleach? È stata questa l'idea di MCLO.

Il fan e illustratore ha caricato su Twitter un'immagine di Yamato in versione shinigami: il suo abito smanicato con gonna rossa diventa il kimono che indossano gli dei della morte in Bleach. In bianco e nero, salvo alcuni dettagli dorati come gli occhi, gli orecchini e gli accessori per capelli, questa Yamato incute timore anche per la maschera da hollow che porta sul viso. Pertanto, la figlia di Kaido è stata proposta come Vizard, la categoria a cui appartengono Ichigo Kurosaki, Shinji Hikari e altri guerrieri alleati della Soul Society.

Ci sono anche fan art di Yamato classica, così come è stata pensata da Oda per ONE PIECE.