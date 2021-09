ONE PIECE: Yamato poteva essere molto diversa, i bozzetti preparatori di Oda

Eiichiro Oda è solito interagire con i lettori attraverso l'apprezzata rubrica SBS, dove risponde a domande, dubbi e perplessità riguardanti il mondo di ONE PIECE. In uno dei suoi ultimi interventi il mangaka ha rivelato le idee di design avute inizialmente per il personaggio di Yamato, mostrando anche dei bozzetti preparatori.

In relativamente poco tempo Yamato è diventata uno dei personaggi più acclamati dai lettori. Figlia ribelle del terribile Imperatore Kaido, che sin da piccola afferma di essere Kozuki Oden, Yamato si è subito dimostrata un'importante alleata della ciurma di Cappello di Paglia nel corso della guerra che continua a risuonare nei cieli di Onigashima, tanto da essere già considerata come l'undicesima Mugiwara.

L'idea e lo studio iniziale di Oda riguardo il personaggio sono rimasti pressoché intatti nella versione finale, considerando i disegni riportati nel post in calce, ma come ha notato @luffysmayie è presente un bozzetto in particolare che avrebbe potuto modificare drasticamente la percezione di Yamato nella serie. Tra le diverse figure femminili, con diverse acconciature e forme per le corna, si trova un unico uomo, molto più basso rispetto agli oltre 2 metri della versione finale, e simile ad un membro del clan Orochi, e privo di elementi di design facilmente riconoscibili o unici. Cosa ne pensate di questo primo modello di Yamato? Diteci la vostra opinione nei commenti.

L'eredità di Oden tornerà nei prossimi episodi di ONE PIECE, e vi lasciamo agli spoiler completi del capitolo 1025, in arrivo il 12 settembre 2021 alle ore 17 su Manga Plus.