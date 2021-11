ONE PIECE: Yamato pronta all'avventura con Rufy in questo cosplay

Ogni saga di ONE PIECE presenta personaggi nuovi, alcuni che lasciano un segno indelebile nella storia e altri che spariscono senza lasciare particolarmente traccia. In quest'ultima categoria non rientra di certo Yamato, figlia di Kaido che per ora si è rivelata essere una figura di spicco e che potrebbe avere importanti ripercussioni in futuro.

La sua sola presenza potrebbe aver ribaltato la situazione a Onigashima, che appariva disperata per i Mugiwara. In ONE PIECE per ora è apparsa comunque poco per il momento, ma si sta ritagliando sempre più spazio. Anche nell'anime Yamato ha mostrato la sua forza, incantando molti telespettatori. Si sono quindi moltiplicate le riproduzioni del personaggio anche in rete, con tante fan che hanno provato a impersonarla.

Una delle ultime in ordine di tempo è Corvus Cosplay, una ragazza che ha vestito l'abito bianco con gonna rossa facendosi fotografare nella natura. Questo cosplay di Yamato sembra a suo agio nella situazione, con il personaggio pronto a partire con Rufy alla volta della conquista di Laugh Tale. Riuscirà a raggiungere questo scopo anche nel manga e nell'anime di ONE PIECE?

Qualcuno si è lamentato per il seno di Yamato nell'anime, giudicato troppo sproporzionato in certe scene.