ONE PIECE: Yamato è pronta all'azione nella figure di Fantasy Studio

Yamato è stata una delle più grandi sorprese della saga di Wano di ONE PIECE. Presentata come un personaggio misterioso, si è poi rivelata la figlia dell’Imperatore Kaido, desiderosa di far valere le volontà di Kozuki Oden, nonché un’alleata fondamentale nelle varie peripezie vissute dai Mugiwara nel corso di tutto l’arco narrativo.

Ora i protagonisti si sono lasciati alle spalle le coste di Wano, dove Yamato ha deciso di restare al fianco del nuovo shogun Momonosuke, e assistere alla rinascita del paese. Questo non esclude che in futuro Yamato non possa tornare in futuro, considerato che effettivamente è l’undicesimo membro della ciurma. In attesa di vedere come evolverà il suo ruolo nella corsa allo ONE PIECE, gli artisti di Fantasy Studio hanno realizzato la statua da collezione che potete vedere nelle immagini in calce.

Posizionata su un drago cinese, probabilmente proprio Momonosuke Oden, Yamato si appresta ad attaccare con un’espressione decisa. A colpire è il dettaglio del cappello di Portuguese D. Ace posizionato al suo fianco, come per ricordare la profonda amicizia che li legava. In arrivo nel terzo trimestre del 2023, la figure è già pre ordinabile al prezzo di 280 euro. Diteci cosa ne pensate nello spazio riservato ai commenti.

Per concludere vi lasciamo agli spoiler del capitolo 1066 di ONE PIECE, in arrivo domenica 13 novembre su MangaPlus.