ONE PIECE, Yamato protagonista di un fedele cosplay di Glory Lamothe

Uno dei personaggi più importanti introdotti nella Saga di Wano in ONE PIECE è Yamato, la figlia di Kaido, che sembra avere un ruolo piuttosto importante per Rufy o quantomeno per il futuro del manga. Secondo una grossa fetta dei lettori, infatti, proprio lei potrebbe essere l'ultimo componente dei Mugiwara.

Per come Eiichiro Oda sta gestendo la narrazione, infatti, Yamato potrebbe davvero diventare la nuova compagna d'avventura di Rufy. Certo, l'ufficialità non è ancora arrivata e giungerà presumibilmente con il finale della saga, tuttavia attualmente questa resta l'ipotesi più concreta per il futuro dei Mugiwara.

A tal proposito, recentemente la cosplayer Glory Lamothe ha realizzato un cosplay per omaggiare proprio la figlia di Kaido. La sua interpretazione in questione, che potete apprezzare in calce alla notizia, ha riscosso un successo importante all'interno della community di Reddit grazie all'estrema fedeltà al personaggio originale e all'attenzione ai dettagli come dimostrano le oltre 18mila manifestazioni positive.

E voi, invece, cosa ne pensate di questo cosplay di Yamato, vi piace questo lavoro di Glory Lamothe?