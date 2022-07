ONE PIECE: Yamato splendida in questo cosplay della giapponese Kaori

Nelle lande di Wano, una terra che sarebbe un paradiso in stile giapponese senza le angherie di Kaido e Orochi, abitano molti personaggi di ONE PIECE. Sono davvero tanti gli individui che Eiichiro Oda ha presentato nel corso dell'ultimo arco narrativo, con alcuni di questi che erano nemici e altri invece amici.

Anche se la presentazione di "figlia di Kaido" può far pensare a un nemico, in realtà Yamato si è rivelata essere un amico di Rufy e compagni. Grazie al suo incontro con Ace di qualche anno prima, la ragazza ha deciso di imbarcarsi insieme alla ciurma protagonista di ONE PIECE sulla Thousand Sunny, lasciando per sempre Wano e diventando così libera di esplorare il mondo, come fece la sua guida spirituale Oden Kozuki prima di lei.

Ad oggi, Yamato è uno dei personaggi più popolari di ONE PIECE, in virtù del suo lungo minutaggio durante il terzo atto di Wano, il più recente. In attesa di scoprirne il futuro, la cosplayer Kaori realizza un cosplay di Yamato davvero perfetto, dal kimono al lungo pantalone rosso largo, passando poi per la realizzazione di corna e altri oggetti come le catene imposte dal crudele padre, finendo col bastone kanabo che si intravede alle sue spalle.

Ecco com'era Yamato nelle prime bozze di Oda, mentre il personaggio ha già dichiarato di avere una certa intenzione in ONE PIECE.