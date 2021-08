ONE PIECE: Yamato ha una voce! Ecco chi sarà a doppiare il nuovo personaggio dell'anime

Hanno già fatto il loro debutto tanti personaggi in questa fase di ONE PIECE. È iniziato da poco l'arco di Onigashima, facente parte del terzo atto di Wano, eppure abbiamo già conosciuto i Tobi Roppo, alcuni dei pirati più forti di Kaido dopo le tre calamità. Eppure ci sono altri personaggi che vanno introdotti a dovere.

Uno di questi è stato già intravisto nell'opening spoiler di ONE PIECE, ma si è anche fatto vedere in qualche piccolo fotogramma durante gli ultimi episodi. Come dimostra il trailer di ONE PIECE 990 però, a breve farà la sua vera comparsa. E naturalmente ci vuole anche una voce che finora non conoscevamo.

L'account Twitter ufficiale di ONE PIECE ha confermato che Yamato ha già la sua doppiatrice. A prestarle la voce sarà Saori Hayami che si è presentata in un video che potete trovare in alto. In aggiunta però, per celebrare l'arrivo di ONE PIECE episodio 1000 con il progetto We Are One, un altro video ci regala qualche altro secondo di Yamato doppiata, stavolta senza maschera e con i colori ufficiali dell'anime, che potete trovare in basso al minuto 4:54.

Sta quindi per fare ufficialmente la sua comparsa la figlia di Kaido nell'anime di ONE PIECE. Domenica 5 settembre 2021 è la data prescelta per l'episodio 990.