One Piece, Yu-Gi-Oh e Inuyasha sono protagonisti di una collezione esclusiva di Funko Pop!

Il Comic-Con 2023 di New York si svolgerà dal 12 al 15 ottobre e Funko sarà presente con un tema che hanno soprannominato "Heavy Metal Halloween". Naturalmente, ci saranno numerose esclusive Funko Pop del NYCC 2023 da collezionare e Funko ha collaborato con ComicBook.com per rivelarne tre.

Perdite a parte, questo è il primo sguardo ufficiale agli esclusivi Funko Pop del poster One Piece Luffy Wanted del NYCC 2023, Yu-Gi-Oh! Ragazza Maga Nera e Inuyasha completamente umano. Questi Pop saranno disponibili per l'ordine nel Funko Shop e ciò dovrebbe avvenire il 12 ottobre alle 6:00 PT/9:00 PT, com'è stato annunciato da Comicbook che ha offerto in esclusiva questa notizia.

La pagina di Comicbook del New York Comic Con durante la settimana dell'evento verrà annunciata con i tempi esatti in cui tali figure verranno messe in vendita, con un elenco di collegamenti per il preordine.

I Funko Pop di Yu-Gi-Oh e Inuyasha saranno condivisi in esclusiva per Toy Tokyo, mentre il One Piece Pop sarà disponibile solo tramite il Funko Shop e lo stand del NYCC. Ulteriori dettagli su questi Pop sono disponibili di seguito.

One Piece – Rufy Wanted Poster (Prezzo consigliato – sconosciuto): Monkey D. Luffy è determinato a diventare il re dei pirati trovando il leggendario tesoro di Gol D. Roger. Completa la tua squadra di scorbuti aggiungendo il Pop di Monkey D. Luffy a la tua collezione di One Piece come questo esclusivo Pop! Poster con il suo "ricercato"! La figure in vinile è alta circa 4,4 pollici. Dimensioni approssimative della custodia protettiva: 6,8 "L x 8,55" A x 3,25 pollici.

Animazione POP: Yu-Gi-Oh – Ragazza Maga Nera (Prezzo consigliato – $15): Preparati a duellare nella tua collezione Yu-Gi-Oh giocando la tua carta Ragazza Maga Nera! Evoca questa creatura nella tua Arena dei Duelli come questo esclusivo Pop ! Ragazza maga nera! La figure in vinile è alta circa 5 pollici.

Inuyasha - Inuyasha (Umano) (Prezzo consigliato: $15): Dopo aver perso i suoi poteri demoniaci con la luna nuova, Pop! Inuyasha è ora vulnerabile nella sua forma umana! Aiutalo a proteggere i suoi compagni di viaggio nella tua collezione InuYasha dando il benvenuto a questo esclusivo mezzo demone nella tua casa. La figure in vinile è alta circa 4,1 pollici.