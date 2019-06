ONE PIECE, Yutaka Nakamura dedica un'illustrazione a Zoro!

L'animazione è un'arte, questo lo sappiamo benissimo, e come tale ci sono talenti in grado imprimere nel loro lavoro il loro inconfondibile stile. Yutaka Nakamura, uno degli animatori più amati nel settore, ha collaborato a un omaggio a uno dei Pirati più famosi al mondo, nient'altro che Zoro di ONE PIECE.

Nakamura è un volto conosciuto nel franchise legato a My Hero Academia, geniale protagonista della scena di combattimento tra Deku e Todoroki con quel pazzesco scontro tra fuoco e One for All. Non vi sarà sicuramente passato inosservato uno dei suoi cut di animazione, in quanto ricchi di un dinamismo talmente potente, da collocarlo nell'Olimpo dei "Key Animator". Il talentuoso e geniale artista, nonché artefice dello stesso scontro tra Deku e Bakugo, fondamentale nell'evoluzione del rapporto tra i due, dunque, ha dedicato un'illustrazione al micidiale Zoro, lo Spadaccino della ciurma di Cappello di Paglia.

Il famoso personaggio di ONE PIECE, che potete ammirare nel disegno appena citato in calce all'articolo, rappresenta perfettamente il consueto stile dell'animatore, raffigurando il Pirata mentre si prepara a fare sfoggio di una delle sue tecniche a tre spade. Lo sketch è uno dei disegni che Nakamura è solito pubblicare sul suo profilo Twitter ufficiale, dedicando ai personaggi più disparati (tra cui anche Cowboy Bebop, una delle opere in cui ha lavorato maggiormente) le sue migliori illustrazioni che diventano virali sul web.

E voi, invece, cosa ne pensate del disegno di Yutaka Nakamura? Avete capito di chi si tratta?