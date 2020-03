ONE PIECE: Zoro affronta il Wano Kuni in una grandiosa action figure

Mentre il capolavoro di Eiichiro Oda, ONE PIECE, sfida il Coronavirus diffondendo gratuitamente oltre 60 volumi del manga, il merchandising ufficiale del franchise continua a produrre straordinari oggetti a tema. L'ultima creazione in merito è un'epica action figure realizzata da Cola Studio.

La compagnia, infatti, in concomitanza con il decimo anniversario dalla morte di Barbabianca nel manga, ha realizzato una statuetta che propone il mitico spadaccino dei Mugiwara con il tipico abbigliamento da samurai della saga di Wano. L'action figure in questione, ad ogni modo, è possibile ammirarla tramite le immagini allegate in calce alla notizia e condivise da Mundo Kame.

In particolare, il modellino sarà proposto al pubblico in due differenti versioni, in scala 1:4 e 1:6. Se la prima in questione è realizzata nelle misure 57 x 54 x 48 (cm), quella da 1:6 risulta invece più piccola (36 x 34 x 30 cm). Sempre differente sarà anche il prezzo, 388 euro per la versione in scala 1:4 mentre 236 euro per l'altro modello. Entrambi saranno disponibili a partire dall'ultimo quadrimestre del 2020 anche se i pre-ordini sono già attivi tramite il sito ufficiale.

L'action figure è stata notevolmente apprezzata dalla community, merito di un'invidiabile attenzione ai dettagli dettata da un ottimo uso dei colori. E voi, invece, cosa ne pensate di questa statuetta a cura di Cola Studio, vi piace? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro in fondo alla pagina.