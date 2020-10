ONE PIECE: Zoro approda nel mondo di Chainsaw Man in uno splendido artwork

Per via della sua forte personalità e del suo particolare stile di combattimento, Roronoa Zoro è uno dei protagonisti più apprezzati di ONE PIECE, e più in generale del mondo degli anime. Ma avete mai immaginato Zoro senza le sue tipiche spade? Un artwork, che lo porta nell'universo di Chainsaw Man, lo vede armato di ben tre motoseghe.

ONE PIECE è tutt'oggi una delle opere più popolari e apprezzate dai fan. Tuttavia, il trono su cui siede Eiichiro Oda è insidiato da una serie di nuovi shonen, tra cui Chainsaw Man. Il manga scritto e illustrato da Tatsuki Fujimoto segue le vicende di Denji, un giovane che cercando di saldare i debiti di suo padre si guadagna da vivere lavorando per la mafia. Dopo una serie di eventi, per sopravvivere Denji stringe un patto con il diavolo motosega Pochita, il quale gli concede i suoi terribili poteri.

In attesa della serie animata di Chainsaw Man, l'utente twitter @TinaFate ha creato uno splendido crossover tra ONE PIECE e l'opera di Fujimoto. Nell'artwork, Zoro perde le sue spade per brandire tre motoseghe, diventando Chainsaw Zoro. Così armato, il pirata della ciurma di Cappello di Paglia non avrebbe più rivali. All'attesissimo ONE PIECE 1000 manca sempre meno. Ma nel frattempo valutare questi tre cosplay di ONE PIECE messi a confronto.