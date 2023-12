One Piece: Zoro avrà una nuova spada nella saga finale?

In un'opera come One Piece dove le battaglie sono all'ordine del giorno, e i nemici sempre più potenti e inscalfibili, è logico che per esercitare il dominio sull'avversario di turno ogni personaggio deve ricevere dei potenziamenti. Nel caso di Zoro l'evoluzione passa per le spade. Ma arriverà a sostituirne almeno una verso la fine del manga?

Nel corso dei 1100 (e passa) capitoli di One Piece, pochi personaggi come Zoro hanno conosciuto la sofferenza, e la gioia, di avvicinarsi all'estremo limite del proprio potenziale, per poi superarlo. E ogni volta che lo spadaccino veniva battuto o si approssimava al baratro della disperazione, ecco che Oda gli concedeva progressivamente l'onore (e l'onere) di impugnare spade sempre più potenti e incontrollabili che gli permettessero così di salvare i propri compagni, e di preservare nel contempo il suo buon nome di spadaccino.

Ogni sviluppo narrativo in One Piece è coinciso perciò con un potenziamento di Zoro, sia per l'importanza ricoperta dal personaggio nella storia, sia per permettere all'autore di soddisfare le (numerose) aspettative che i lettori nutrono nei confronti del loro amato spadaccino. Preso atto di questa struttura formulare del manga, e dell'approssimarsi della saga finale, appare allora logico – se non addirittura dovuto – riflettere su una eventualità che potrebbe rivelarsi nel tempo non così remota e azzardata: la possibilità cioè che Zoro ottenga almeno un'altra spada, per assicurare a Rufy il sogno di diventare il Re dei Pirati, e per arrivare a trionfare finalmente su Mihawk, colui che è, tutt'ora, il più grande spadaccino del mondo di One Piece.

Se pensiamo a tutte le spade che Zoro ha brandito in One Piece, per poi focalizzarci su quelle che ha attualmente a disposizione, l'unica arma che potrebbe essere oggetto di sostituzione è la Sandai Kitetsu. E il motivo è da ritrovare non tanto in una sua supposta inferiorità rispetto alle altre due spade, quanto nell'assenza di un vero fattore emotivo che la leghi al personaggio.

Ad esempio nessuno (soprattutto Oda) si immagina che Zoro possa congedarsi da Wado Ichimonji, proprio perché la connessione (emotiva, simbolica, identitaria) che lo lega alla spada rappresenta il cuore stesso della sua missione di spadaccino. Ichimonji è il testamento di Kuina, e nulla potrà separare l'eroe dal ricordo della ragazza.

L'ultima sostituzione in ordine di tempo poi l'abbiamo avuta a Wano. Qui One Piece ha rivelato la vera origine delle spade di Zoro, con Enma che è apparsa (almeno fino ad ora) come lo strumento ideale per permettere allo spadaccino di canalizzare tutto il suo potere. Motivo per cui, nel caso Oda decidesse di introdurre una nuova spada, la scelta ricadrebbe con tutta probabilità su Sandai Kitetsu. Anche se è lecito nutrire dubbi a riguardo.