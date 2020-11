ONE PIECE: nell'anime Zoro coinvolto in un importante scontro

L'arco narrativo di Wano continua a regalare emozioni sia nel manga che nell'anime di ONE PIECE ed in quest'ultima incarnazione del franchise sembra che uno dei protagonisti dovrà presto affrontare un potente avversario. Andiamo a vedere.

Roronoa Zoro sembra essere uno dei personaggi più di rilievo in questa saga. Nel corso dell'ultima parte della storia l'abbiamo visto infatti scontrarsi con diversi nemici ed attualmente, nella serie animata, lo spadaccino della ciurma di Cappello di Paglia è in compagnia di Komurasaki, la più bella delle cortigiane della Capitale dei Fiori, creduta morta per mano di Kyoushiro. Per fronteggiare la minaccia costituita da Orochi e Kaido, Zoro è alla ricerca della leggendaria spada di Wano che gli è stata sottratta e sembra che i prossimi eventi lo porteranno di fronte ad una nuova sfida.

L'utente Twitter NoxDRaz ha condiviso un riassunto dei prossimi episodi della serie, questi vanno dal 950 al 953 e nelle varie descrizioni possiamo notare che presto lo spadaccino, per recuperare la spada Shusui di cui recentemente abbiamo appreso la storia tra le pagine di ONE PIECE, dovrà nuovamente scontrarsi con Gyukimaru.

Mentre nel manga la guerra di Onigashima continua a imperversare, grazie alla trasposizione animata potremmo goderci alcuni degli scontri più importanti avvenuti in precedenza sull'isola principale. E voi cosa ne pensate? Siete in attesa di questi nuovi episodi?

Vi ricordo in oltre che sembra che ONE PIECE stia per raggiungere il mezzo miliardo di copie vendute.