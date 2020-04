ONE PIECE: Zoro diventa cybernetico nell'ultima action figure di 24 Studio

Nonostante la leggera parabola discendente che sta caratterizzando gli ultimi numeri di ONE PIECE, che resta comunque a livelli altissimi rispetto alla media, le cifre non hanno destato particolare preoccupazione al merchandising inerente al franchise. L'ultimo modellino in scala a tema, infatti, è a dir poco "fantascientifico".

Mentre il manga è giunto al capitolo 977, nel pieno della saga del Wano Kuni, continua indisturbata la produzione di oggetti a tema ONE PIECE. L'ultimo di essi, curato da 24 Studio, è un'epica action figure proposto in due differenti versioni, in scala 1:4 e 1:6, rispettivamente proposti al prezzo di 387 e 245 euro, a cui si aggiungono le eventuali spese di spedizione.

Il soggetto rappresentato nello straordinario modellino è Zoro, lo spadaccino dei Mugiwara, tuttavia, proposto in una variante alquanto affascinante. Il pirata, infatti, è ritratto in versione cybernetica, con la stragrande parte del corpo caratterizzata da parti metalliche che donano al personaggio un'aura spietata quanto strepitosa. I preordini del modellino sono già attivi sul sito ufficiale mentre la spedizione, salvo imprevisti, è attesa per il mese di settembre. Ad ogni modo, potete ammirare la statuetta da più angolazioni nella galleria allegata in calce alla notizia.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa epica action figure, vi piace? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto, ma non prima di aver dato un'occhiata al nostro speciale di approfondimento sulle migliori tecniche dei Pirati di Cappello di Paglia.