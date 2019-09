ONE PIECE: Zoro sta per effettuare uno scambio fondamentale

Naturalmente per uno spadaccino, le sue armi sono qualcosa di vitale. Nel mondo di ONE PIECE, considerata la forza di alcune spade, queste assumono un significato ancora più alto e importante. Roronoa Zoro ha ormai le stesse tre spade, tra cui spicca la potentissima Shusui, da ormai parecchi capitoli di ONE PIECE. Ma potrebbero esserci novità.

Come anticipato nel capitolo 954 di ONE PIECE, Zoro ha accettato lo scambio tra Shusui ed Enma propostogli da Hiyori sul finale della storia precedente. La spada che apparteneva un tempo a Oden Kozuki alletta molto lo spadaccino e potrebbe servire da sostituta per Shusui, tesoro sacro di Wanokuni che tanti degli abitanti vorrebbero fortemente rivedere sulla tomba di Ryuma.

Nonostante la furia di Kawamatsu, Hiyori sembra decisa nel cedere il dono del padre allo spadaccino della ciurma di cappello di paglia, e Zoro è incline ad accettare. Inoltre, la lama è stata l'unica a scalfire Kaido e ha fatto diventare ancora più insistenti le voci sparse da una teoria secondo cui sarà proprio Zoro a sconfiggere l'imperatore delle Cento Bestie.

Se questo sarà l'esito dello scambio solo il tempo (e le scelte di Eiichiro Oda) ce lo dirà, ma intanto i lettori di ONE PIECE possono fantasticare sulle potenziali implicazioni di questa nuova arma nelle mani dello spadaccino dalla testa d'alga.