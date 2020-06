ONE PIECE: Zoro entra nella mitologia in una figure mozzafiato

L'imponente popolarità di ONE PIECE non è dettata unicamente da una delle community più vaste in tutte il modo nei riguardi di un progetto di cultura nipponica, bensì anche dal suo mastodontico merchandising. Le compagnie, infatti, si adoperano spesso per mutare e reinterpretare l'immaginario di Eiichiro Oda in chiave innovativa.

Per mantenere anche questo frangente di originalità, lo stesso manga cambia spesso editor, ovvero il responsabile che assiste il sensei settimanalmente nella stesura della storia e nel rispetto delle scadenze. Anche dal fronte della sponsorizzazione del brand, tuttavia, sono diverse le compagnie che approfittano del franchise per mettere in vendita oggetti a tema in edizione limitata.

Uno di essi, un modellino in scala curato da Zuoban Studio, è a dir poco straordinario. Il soggetto rappresentato nella statuetta è nuovamente Zoro, lo spadaccino dei Mugiwara, reinterpretato tuttavia in una chiave particolarmente affascinante. Il compagno di Rufy, infatti, è ritratto con alle spalle una creatura proveniente dall'immaginario mitologico, seppur non è chiaro se il riferimento è puramente originale o legato a una sfera realmente esistente come il buddhismo o lo shintoismo.

La figure in questione, che potete ammirare in calce alla notizia, è proposta al pubblico al prezzo di circa 318 euro, a cui si aggiungono le eventuali spese di spedizione. Essa, inoltre, avrà persino due acconciature diverse intercambiabili, una totalmente originale e la classica capigliatura del personaggio. E voi, invece, cosa ne pensate di questa statuetta, vi piace? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.