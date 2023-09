ONE PIECE: Zoro tra le fiamme di Kaido nella figure di Raven Studio

L’arco narrativo di Wano rappresenta uno dei momenti più discussi dell’intera epopea piratesca di ONE PIECE sia per le innumerevoli rivelazioni sui personaggi e sul mondo, ma anche per la quantità di scontri memorabili, come il confronto tra Roronoa Zoro e l’Imperatore Kaido, immortalato in una statua da Raven Studio.

Sin da subito la tiranneggiante presenza di Kaido sul Paese di Wa aveva messo in allerta i Mugiwara, e solo il constatare con i loro occhi le condizioni degli abitanti, costretti alla fame per continuare a seguire gli ordini imposti dall’Imperatore in accordo con lo shogun Orochi, li ha convinti ad intervenire direttamente organizzando un raid ad Onigashima.

L’assalto all’isola dei Pirati delle Cento Bestie non è stato per nulla semplice, e ha comportato molti feriti, ma in quella circostanza tutti i Mugiwara hanno dato prova della loro crescita, sfruttando anche nuove armi nei loro arsenali. Questo è stato il caso di Roronoa Zoro, il quale, brandendo la leggendaria spada Enma, appartenuta a Kozuki Oden, e riuscendo a ferire la pelle di Kaido, considerato uno degli uomini più potenti e resistenti dell’opera, soprattutto per via della sua trasformazione in drago.

Nello scontro sulla cima di Onigashima tra nuova e vecchia generazione, Zoro raggiunge velocemente Luffy per difenderlo dalle fiamme di Kaido, utilizzando la tecnica del fuoco fatuo. Un momento incredibile, e perfettamente riproposto dagli artisti di Raven Studio nella statua che potete vedere nel post in calce. Alta 75 centimetri la statua è caratterizzata da ottimi dettagli e texture di alta qualità, e presenta buoni effetti sia delle fiamme che della tecnica violacea di Zoro.

In arrivo tra la fine del 2023 e l’inizio del 2024 la statua sarà venduta al prezzo di 750 euro. Fateci sapere cosa ne pensate nei commenti. Per finire vi lasciamo al trailer dell’episodio 1077 di ONE PIECE.