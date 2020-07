ONE PIECE: Zoro infiamma la preview dell'episodio 934

L'anime di ONE PIECE sta proseguendo lentamente verso il vivo dell'arco narrativo ambientato nel paese di Wa, avendo subito anche un importante ritardo nella produzione a causa della pandemia. L'episodio 934, come era stato detto in precedenza, avrà come protagonista Zoro, impegnato in uno scontro con Gyukimaru e Kamazo.

Nella scorsa puntata avevamo lasciato lo spadaccino dei Mugiwara contro Gyukimaru, visto che quest'ultimo ha rubato la sua preziosa spada Shusui. Tuttavia gli eventi annunciati dalla preview che trovate in calce alla notizia, ci mostrano come presto Zoro si ritroverà anche a dover affrontare uno dei co-fondatori dei Pirati di Kidd, ovvero Killer, diventato temporaneamente un sicario agli ordini di Orochi sotto il nome di Kamazo, per salvare il suo capitano.

Il titolo dell'episodio 934, "Grande Colpo di scena: La Tecnica a Tre Spade oltre la Morte!", fa sicuramente intuire l'intensità, e la pericolosità, della battaglia che vedrà coinvolto Zoro, procurando all'ex cacciatore di taglie anche una ferita per mano di Kamazo, come si può vedere in un frame della preview.

Ricordiamo che nei precedenti episodi abbiamo visto grandi novità per l'haki di Luffy, che sembra voglia finalmente padroneggiare l'ambizione del Re Conquistatore, e che nel recentissimo capitolo 985 di ONE PIECE Kaido si prepara a cambiare il mondo.